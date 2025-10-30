गाजियाबाद के वसुंधरा में 425 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाया, कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में आवास विकास परिषद ने बुधवार को अभियान चलाकर वसुंधरा योजना सेक्टर एक, दो ए और चार में करीब 425 करोड़ की भूमि से अवैध झुग्गी-झाेपड़ी हटाकर कब्जा मुक्त कराया।

आवास विकास के अधीक्षक अभियंता अजय मित्तल ने बताया कि यह जमीन व्यवसायिक इस्तेमाल जैसे कि होटल, हेल्थ सेंटर व अन्य संस्थानों के लिए आरक्षित थी। आवास विकास ने कुछ महीने पहले भी इसे खाली करवाया था लेकिन, दोबारा जमीन पर 200 से अधिक झुग्गी झोपड़ी वालों ने अपना आशियाना बना लिया था।