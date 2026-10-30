गाजियाबाद में रुकेगी पहली वंदे भारत स्लीपर, वाराणसी जाने वालों को बड़ी राहत; अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। देश की दूसरी और उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद में भी होगा। इससे न केवल गाजियाबाद बल्कि आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।

गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और गाजियाबाद में ट्रेन के ठहराव की व्यवस्था करने पर आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य ट्रेनों के भी गाजियाबाद में स्टापेज बढ़ाने की मांग की है।

अब लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा सांसद अतुल गर्ग गाजियाबाद स्टेशन पर अधिक से अधिक ट्रेनाें के ठहराव की मांग को लेकर पूर्व में केंद्रीय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने बताया कि कई ट्रेनें दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते विभिन्न स्थानों पर जाती हैं लेकिन उनका ठहराव गाजियाबाद में नहीं होता है।