गाजियाबाद की इन 16 सड़कों पर संभलकर चलाएं गाड़ी, नहीं तो कट जाएगा चालान; ओवरस्पीड कैमरे लगे 

विनीत कुमार, गाजियाबाद। शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर अब कैमरों से चालान किए जाएंगे। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर 16 स्थानों पर ओवरस्पीड पकड़ने वाले कैमरे लगवाए हैं।

इनके माध्यम से निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलने वाले वाहनों की पहचान कर चालान किए जाएंगे। नगर निगम शीघ्र ही इन स्थानों पर निर्धारित गति सीमा के बोर्ड लगाएगा।

16 स्थानों पर लगाए गए ओवरस्पीड कैमरे

यातायात पुलिस ने कैमरों के लिए ऐसे मार्गों का चयन किया है, जहां वाहनों का आवागमन अधिक रहता है और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

एनएच-9 के साथ ही हापुड़ रोड, जीटी रोड, मेरठ रोड, लिंक रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों को निगरानी के दायरे में रखा गया है। खास बात यह है कि सभी मार्गों पर वाहनों की गति सीमा एक समान नहीं रखी गई है।

भारी वाहनों के लिए अधिकांश स्थानों पर अधिकतम गति सीमा 40 किमी और हल्के वाहनों के लिए 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं कुछ संवेदनशील स्थानों पर हल्के वाहनों की गति सीमा 30 और भारी वाहनों की 20 किमी भी रखी गई है।

सड़क के मुताबिक तय की गई गति अन्य स्थानों पर भी सड़क की स्थिति के अनुसार गति सीमा निर्धारित की गई है। कैमरों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक गति में चलने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा।