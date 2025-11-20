UPSRTC सात शहरों में बनाए 34 ई-बसों के लिए चार्जिंग प्वाइंट, साल के अंत तक संचालन शुरू होने की संभावना

राहुल कुमार, साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने 34 ई-बसों के संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब इन बसों संचालन के लिए सात शहरों में चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। इससे ई-बसों की चार्जिंग की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। उन शहरों से निकलते हुए आसानी से बसों को चार्ज किया जा सके। वहीं, इन शहरों के यात्रियों को भी आसानी से ई-बसों सेवा मिल सकेगी।

जिले को यूपीएसआरटीसी से चार माह पहले जुलाई में 35 ई-बसें मिल चुकी हैं। इनमें से चार बसों का संचालन मथुरा के लिए किया जा रहा है। इन्हें नोएडा में चार्ज किया जाता है। अभी तीन ई-बसें और मिलनी हैं। जो बसें अभी तक आई हैं सभी साहिबाबाद डिपो की वर्कशाप में खड़ी हुई हैं। इन बसों के संचालन के लिए साहिबाबाद वर्कशाप में चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, जो 15 से 20 दिन में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

बसों के संचालन में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जिस शहर के लिए संचालन होगा वहां चार्जिंग कैसे होगी। क्योंकि ई-बस एक बार चार्ज होने के बाद करीब 230 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकती है, जबकि परिवहन निगम द्वारा ऐसे रूटों को चिह्नित किया गया है जो 450 किलोमीटर से भी अधिक हैं। इसके लिए अब परिवहन निगम ने चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी कर ली है।

इन शहरों में बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट परिवहन निगम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी, नजीबाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़, आगरा व मथुरा में चार्जिंग प्वाइंट बनाएगा। जरूरत पड़ने पर ई-बसों को यहां चार्ज किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि मुजफ्फरनगर में लगभग सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। बाकी शहरों में चार्जिंग प्वाइंट बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है।

हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून में निजी संस्था संभालेंगी जिम्मेदारी उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून के लिए भी ई-बसों का संचालन किया जाना है। यहां बसों की चार्जंग की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी। इसके लिए ऐसी संस्था की तलाश की जा रही है, जिन्होंने मुख्य मार्ग के आसपास चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं। इनकी सूची मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहां से करार किया जाएगा।

वर्ष के अंत तक बसों का संचालन हो जाएगा शुरू परिवहन निगम के अधिकारियों का दावा है कि सभी प्रक्रिया पूरी कर वर्ष के अंत तक संचालन शुरू कर दिया जाएगा। साहिबाबाद डिपो पर बन रहा चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो जाएगा। बाकी सभी रूटों पर बसों के चार्जिंग की व्यवस्था भी कर ली जाएगी।