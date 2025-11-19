UPPCL: स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ाया, बैरंग लौटी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की आंबेडकर कॉलोनी में मंगलवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ा दिया। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और किसी तरह लोगों को शांत किया। लोगों ने चेतावनी दी यदि जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो आंदोलन किया जाएगा।

शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का लोगों का विरोध नहीं थम रहा है। सीकरी खुर्द के बाद अब मंगलवार को आंबेडकर कॉलोनी में विद्युत विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। टीम सुबह करीब 11 बजे कॉलोनी में पहुंचीं थी। जैसे ही मकान पर पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

विद्युत विभाग की टीम का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की चेतावनी दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद विद्युत विभाग की टीम बैरंग लौट आई।