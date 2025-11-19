UPPCL: स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ाया, बैरंग लौटी
मोदीनगर की आंबेडकर कॉलोनी में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और जबरन मीटर लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी टीम को वापस लौटना पड़ा। क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र की आंबेडकर कॉलोनी में मंगलवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को लोगों ने दौड़ा दिया। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और किसी तरह लोगों को शांत किया। लोगों ने चेतावनी दी यदि जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो आंदोलन किया जाएगा।
शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का लोगों का विरोध नहीं थम रहा है। सीकरी खुर्द के बाद अब मंगलवार को आंबेडकर कॉलोनी में विद्युत विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। टीम सुबह करीब 11 बजे कॉलोनी में पहुंचीं थी। जैसे ही मकान पर पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।
विद्युत विभाग की टीम का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की चेतावनी दी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत किया। करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद विद्युत विभाग की टीम बैरंग लौट आई।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. बबली गुर्जर ने कहा कि विद्युत विभाग की तानाशाही किसी सूरत में सहन नहीं होगी। स्मार्ट मीटर किसी कीमत पर नहीं लगने दिये जाएंगे। यदि विद्युत विभाग की टीम ने जबरदस्ती की तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर सभासद प्रवीन गुर्जर, जयप्रकाश शर्मा, पिंटू जाटव, आजाद खान, रामपाल, कपिल जाटव, सोहनपाल, दिलशाद खान, कपिल जाटव आदि उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।