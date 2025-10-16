Language
    यूपी में उज्जवला योजना के लाभार्थियों की बल्ले-बल्ले, दीपावली पर मिलेगी मुफ्त रसोई गैस 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:24 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। दीपावली पर उन्हें मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार इस फैसले से लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। दीपावली से पहले सिलेंडर का वितरण शुरू हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें दीपावली मनाने में आसानी हो।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में रहने वाले उज्जवला योजना के 1.06 लाख से अधिक लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर मुफ्त रसाई गैस दी जा रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि मोदी और योगी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। यह बातें शहर विधायक संजीव शर्मा ने बुधवार को विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित करते हुए कहीं।

    विकास भवन में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन सुना। इसके बाद बाद प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को चेक वितरित किया गया।

    जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया की दीपावली के अवसर पर घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो गैस मुफ्त में दी जा रही है। लाभार्थी अक्टूबर से दिसंबर माह तक इसका लाभ ले सकते हैं। लाभार्थियों को संबंधित गैस एजेंसी पर गैस भरवाने के दौरान भुगतान करना होगा। एक सिलेंडर में गैस भरवाने पर 859 रुपये का खर्च आता है।

    इसमें से 300 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा हर बार सिलेंडर में गैस भरवाने पर दी जाती है। शेष 559 रुपये की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दीवाली पर्व के मद्देनजर लाभार्थी को एक बार सिलेंडर में रसोई गैस भरवाने पर दी जाएगी।

    जिले में उज्जवला योजना के कुल लाभार्थी 1,06,242 हैं। इनमें से 86 प्रतिशत लोगों ने ई-केवाइसी करा ली है। तत्काल में उनको ही लाभ मिलेगा, शेष लाभार्थियों से अपील है कि वह भी गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाइसी कराकर निशुल्क गैस प्राप्त करें। जो लाभार्थी ई-केवाइसी नहीं कराएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान सीडीओ अभिनव गोपाल, एडीएम एलए विवेक मिश्र की उपस्थिति रही ।