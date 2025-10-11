Language
    गाजियाबाद में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का आगाज, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल करेंगे शुभारंभ

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    गाजियाबाद में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला शुरू हो गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन आज कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल करेंगे। मेले में विभिन्न विभागों के स्टाल लगे हैं, जहाँ स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। कपड़ा, हस्तशिल्प और ओडीओपी उत्पाद मुख्य आकर्षण हैं। इस मेले में गाजियाबाद समेत कई जनपदों के उद्यमी और स्वयं सहायता समूह भाग ले रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला शुक्रवार को आगाज हो गया, लेकिन इसका विधिवत उद्धाट्न प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री आशीष पटेल शनिवार (आज) करेंगे। मेले में अधिकांश स्टाल लग गई हैं और मंच को भी पूरी तरह से तैयार किया गया है, जहां लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किया जाएगा।

    संजय नगर सेक्टर-23 रामलीला मैदान में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला उद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटीकला बोर्ड, हथकरघा एवं वस्त्राद्योग विभाग, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, पीएमईजीपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि के लाभार्थियों, वित्त पोषित इकाईयों, स्वयं सहायता समूह बैंको एवं अन्य उत्पादकों के स्वदेशी उत्पादों को स्टाल में सजाया गया है।

    मेले का शुक्रवार को उदघाट्न होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह टल गया। स्टाल लगने के साथ ही त्योहारी सीजन में स्थानीय लोग खरीदारी के लिए पहुंचने लगे हैं। मुख्य रूप से कपड़ा, हस्तशिल्प उत्पाद, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद, कुछ जनपदों के ओडीओपी उत्पाद स्टाल पर सजे हैं।

    उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान ने बताया कि स्वदेशी मेला का उद्घाट्न शनिवार को केबिनेट मंत्री आशीष पटेल शाम तीन बजे करेंगे। मेले में स्वदेशी उत्पादों के 70 स्टाल लगे हैं। इसमें गाजियाबाद के अलावा हापुड़, मथुरा, बागपत, सहारनपुर आदि जनपदों के उद्यमी, निर्यातक, हस्तशिल्प और स्वयं सहायता समूह प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय पार्षद उमेश नागर ने भी मेला परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।