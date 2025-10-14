Language
    दिवाली पर कैसे चलेंगी 250 अतिरिक्त बसें? सामने आई बड़ी वजह

    By Rahul Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:43 PM (IST)

    दिवाली के मौके पर रोडवेज बसों के अतिरिक्त फेरों का दावा किया जा रहा है, पर साहिबाबाद और कौशांबी डिपो की कई बसें मरम्मत के इंतजार में खड़ी हैं। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। मुख्यालय ने मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। कई रूटों पर बसें कम होने से यात्री परेशान हैं। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है, और अधिकारी बसों की मरम्मत का आश्वासन दे रहे हैं।

    Hero Image

    दिवाली के मौके पर रोडवेज बसों के अतिरिक्त फेरों का दावा किया जा रहा है

    राहुल कुमार, साहिबाबाद। परिवहन निगम दिवाली पर रोडवेज बसों के रोजाना 250 अतिरिक्त फेरे लगाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर साहिबाबाद और कौशांबी डिपो की 40 से ज्यादा रोडवेज बसें रखरखाव के इंतजार में वर्कशॉप में खड़ी हैं। दिवाली में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और बसों की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। अगर इन बसों की मरम्मत नहीं हुई तो अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

    गाजियाबाद क्षेत्र के कौशांबी, लोनी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर और सिकंदराबाद डिपो में परिवहन निगम की करीब 800 और 250 अनुबंधित बसें हैं। इन बसों में रोजाना करीब 90,000 से 100,000 यात्री सफर करते हैं। हाल ही में दिवाली की तैयारियों को लेकर मुख्यालय स्तर पर हुई बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के सभी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को क्षतिग्रस्त बसों की मरम्मत कर उन्हें संबंधित रूटों पर चलाने के निर्देश दिए गए थे।

    करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। बसें खराब होने के कारण मैनपुरी, आजमगढ़, सोनौली, कानपुर, एटा, अलीगढ़ और चंदौसी समेत 10 से अधिक रूटों पर यात्रियों को अपनी जरूरत की बसें नहीं मिल पा रही हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे रोजाना हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। दिवाली के दौरान रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या दो से तीन गुना बढ़ जाती है। अगर बसों का रखरखाव और संचालन ठीक से नहीं किया गया, तो यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

    कौशांबी में 17 और साहिबाबाद में 23 बसें रखरखाव के लिए खड़ी रहीं

    बुधवार को कौशांबी डिपो में करीब 17 और साहिबाबाद डिपो में 23 से अधिक बसें रखरखाव के लिए खड़ी रहीं। खराब बसों वाले रूटों पर बसों का संचालन बढ़ा दिया गया है। जो बसें पहले हर 30 मिनट में डिपो से निकलती थीं, अब उन्हें एक से डेढ़ घंटे में भेजा जा रहा है। एक ओर, इससे विभिन्न शहरों में बस संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे यात्रियों को डिपो में बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। निगम को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है।

    यात्री ऑनलाइन बुकिंग

    कानपुर, लखनऊ, एटा और मैनपुरी समेत कई शहरों के लिए बसों की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। बसों में भीड़भाड़ के कारण लोग एडवांस बुकिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बसों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत सीटें भरी हुई हैं।

    दिवाली के लिए इन लंबे रूटों पर बसों के फेरों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है:

    रूट का नाम कुल बसें
    कौशाम्बी से लखनऊ 25
    कौशाम्बी से बरेली 35
    कौशाम्बी से आजमगढ़ 20
    कौशाम्बी से हल्द्वानी 14
    कौशाम्बी से सोनौली 13
    कौशाम्बी से बदायूं 60
    कौशाम्बी से मैनपुरी 30
    कौशाम्बी से कानपुर 19
    कौशाम्बी से एटा-अलीगढ़ 34
    कुल 250

    सभी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को खराब बसों की मरम्मत के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तीन दिनों के भीतर सभी बसों की मरम्मत कर उन्हें चालू कर दिया जाएगा। दिवाली पर यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक बसों का संचालन किया जाएगा।

    - बिजय चौधरी, सेवा प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी।