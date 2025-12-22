Language
    UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज, गांवों में निगरानी बढ़ी; 56 ग्राम सुरक्षा समिति गठित

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज़ हो गई है, जिसके चलते गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मोदीनगर सर्किल के गांवों में 56 ग्राम सुरक्षा समिति ...और पढ़ें

    विकास वर्मा, मोदीनगर। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव से पहले गांवों में रंजिशन अपराध व घटनाएं ना बढ़े, इसको देखते हुए पुलिस ने मोदीनगर सर्किल के गांवों में 56 ग्राम सुरक्षा समिति गठित की हैं।

    भोजपुर में 33, निवाड़ी में 15 व मोदीनगर में आठ समिति का गठन किया गया है। पिछले करीब डेढ साल से ये समिति निष्क्रिय चल रही थी। इन्हें अब फिर से सक्रिय किया गया है। प्रत्येक गांव में संबंधित थाने के एसएचओ ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। सुरक्षा समिति के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई। अगले साल पंचायती चुनाव होने हैं। जिसमें क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत व जिला पंचायत के सदस्य व अध्यक्ष चुने जाएंगे।

    नाव की सुगबुगाहट भी गांवों में शुरू होने लगी है। ऐसे में चुनाव के दौरान गांवों में शांतिव्यवस्था बना रहे और माहौल खराब ना हो। इसको लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी हैं। गांवों में निष्क्रिय पड़ी ग्राम सुरक्षा समिति को अब सक्रिय करा दिया गया है।

    समिति के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में पुलिस ने बताया है। समिति में गांव के युवाओं को रखा गया है। जो गांवों की सूचनाओं से पुलिस को अवगत कराने का काम करेंगे। साथ ही गांव में यदि कोई घटना होती है तो पुलिस के आने से पहले उसपर कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे।

    क्या होती है ग्राम सुरक्षा समिति?

    पुलिस द्वारा लंबे समय से गांवों में ग्राम सुरक्षा समिति की मदद ली जाती है। बहुत से गांव ऐसे होते हैं, जहां तक पुलिस का एकदम पहुंचना संभव नहीं होता, ऐसे में समिति के सदस्य पुलिस का सहयोग करते हैं। इस समिति में पहले पांच टीमें होती थी, जो अब चार रह गई हैं।

    गांव में यदि बदमाश आते हैं तो एक टीम का कार्य शोर मचाना। दूसरी टीम का कार्य प्रकाश की व्यवस्था करना। तीसरी टीम का काम लाठी-डंडे लेकर रहना व चौथी टीम का कार्य लोगों को सूचित करना होता है। इससे यदि गांव में कोई घटना होती है तो उसे बड़ा होने से पहले ही कंट्रोल करना मुख्य उद्देश्य रहता है।

    वॉट्सअप ग्रुप से जोड़े गए सदस्य

    ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को वॉट्सअप ग्रुप पर जोड़ा गया है। इस ग्रुप में बीट कॉन्स्टेबल व चौकी प्रभारी का नंबर भी शामिल है। इसके अलावा गांव के संभ्रांत व्यक्तियों का भी पुलिस ने वॉट्सअप ग्रुप तैयार किया है। जिससे गांव की प्रत्येक गतिविधि से पुलिस अपड़ेट रह सके।

    तीनों थाना क्षेत्र में 56 ग्राम सुरक्षा समिति गठित की गई हैं। संबंधित थाने के एसएचओ ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे हैं। समिति के सदस्यों को जरूरी जानकारी दी गई है। गांव में क्राइम कंट्रोल पुलिस की प्राथमिकताओं में है।
    -अमित सक्सेना, एसीपी मोदीनगर