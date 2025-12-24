UP Panchayat chunav: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम मतदाता सूची जारी, 30 तक कर सकेंगे दावे और आपत्ति

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार की गई अनंतिम मतदाता सूची का मंगलवार को तहसीलों, पोलिंग बूथों पर प्रकाशन कर दिया गया है। अनंतिम सूची पर 24 दिसंबर दिन बुधवार से 30 दिसंबर तक आपत्ति और दावे प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद आपत्ति और दावों का निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची का छह जनवरी को प्रकाशन किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची पर बुधवार से आपत्तियां और दावे लेने के साथ ही पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में पहली बार अपना नाम दर्ज कराने वाले 24 साल से अधिक उम्र के 32,373 मतदाताओं का दोबारा सत्यापन भी किया जाएगा।

मतदाताओं का नाम वर्ष 2021 - की मतदाता सूची में शामिल नहीं था, जबकि वे 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते थे। ऐसे में पता किया जाएगा कि मतदाता सूची में अब नए मतदाताओं का नाम जोड़ने में किसी प्रकार की गलती तो नहीं हुई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि गाजियाबाद जिले के चार ब्लाक में कुल 142 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2021 की मतदाता सूची में जिले में कुल 4,41,245 मतदाता शामिल थे। अब मार्च- अप्रैल माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना संभावित है।

इसके मद्देनजर वृहद पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले में 67,214 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है और 33,405 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। 5,530 मतदाताओं के नाम, पते में उनके फार्म के आधार पर संशोधन किया है। ऐसे में जिले में 33,809 मतदाता बढ़े हैं, अब कुल मतदाताओं की संख्या 4,75,054 हो गई है।