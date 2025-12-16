Unnao Accident: ओमप्रकाश राजभर के करीबी नमक व्यापारी की मौत, एक साथ तीन जिंदगियां खत्म होने से मोदीनगर में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। उन्नाव के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में मोदीनगर के नमक व्यापारी, उनके भतीजे व इंजीनियर की मौत हो गई। मृतक अशोक अग्रवाल नमक व्यापारी थे। मोदीनगर की गोविंदपुरी के रहने वाले थे। इन दिनों गाजियाबाद की वीवीआईपीकॉलोनी में रह रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोदीनगर के कादराबाद व मुरादनगरगंगनहर के पास उनकी विपिन काला नमक फैक्ट्री व गोदाम है। मृतक अभिनव अग्रवाल अशोक अग्रवाल का भतीजा था। अभिनव के पिता सतीशअग्रवाल का भी नमक का कारोबार है। अभिनव बीबीएफाइनलईयर में थे। इन्होंने कुछ दिन पहले ही टीवी 27 के नाम से न्यूज चैनल भी शुरू किया था।