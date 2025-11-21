Language
    15 करोड़ लावारिस धनराशि पर 802 ने किया दावा, RBI के निर्देश पर आयोजित किया गया शिविर

    By Deepa Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    गाजियाबाद में वित्तीय सेवा विभाग और आरबीआई के निर्देश पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य बैंकों में जमा लावारिस धनराशि को सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना था। शिविर में 16 बैंकों से संबंधित 15.59 करोड़ रुपये के 802 दावे प्राप्त हुए, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।  

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वित्तीय सेवाएं विभाग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर विकास भवन के दुर्गावती सभागार में अनक्लेम्ड डिपाजिट शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य बैंकों में जमा लावारिस धनराशि उनके असली उत्तराधिकारी तक पहुंचाना था।

    शिविर के मुख्य अतिथि आरबीआइ के रीजनल डायरेक्टर पंकज कुमार रहे। शिविर में एलडीएम बुद्धराम ने बताया कि जिले की सभी बैंक शाखाओं में कुल 6,25,944 खातों में करीब 275 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड डिपाजिट राशि है। 31 दिसंबर तक अनक्लेम्ड डिपाजिट अभियान चलाया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को जागरूक किया जाएगा, जिनके खाते मृत्यु, भूलवश या अन्य कारणों से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। ऐसे खातों में पड़ी धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार डीईएएफ में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसका उपयोग साक्षरता एवं जन जागरूकता बढ़ने के लिए किया जाता है।

    शिविर में कुल 16 बैंकों से संबंधित 802 दावे प्राप्त हुए। जिनकी कुल धनराशि 15.59 करोड़ रुपये है। प्राप्त आवेदनों पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग क्लेम करने वालों के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आरबीआइ एलडीओ प्रतिभा इंदौरिया, डीडीएम नाबार्ड अलका कुमारी, वाइजीबी गणेश, राजेंद्र भाटिया आदि मौजूद रहे।