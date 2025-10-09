नियम तोड़ने में दोपहिया चालक सबसे आगे, बिना हेलमेट वालों के सर्वाधिक काटे गए चालान

विनीत कुमार, गाजियाबाद। ट्रैफिक नियम तोड़ने में दोपहिया चालक सबसे आगे हैं। इस साल साढ़े तीन लाख से ज्यादा चालान सिर्फ बिना हेलमेट चालकों के हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आठ महीने में 8.66 लाख चालान किए हैं। इनमें बिना सीट बेल्ट, नो पार्किंग, ओवरस्पीड, विपरीत दिशा समेत अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।

वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में भी कमी आ सकती है। इस वर्ष 729 सड़क हादसों में 260 लोगों की जान गई है और 564 लोग घायल हुए हैं। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वर्ष 31 अगस्त तक 8.66 लाख चालान किए और 3.92 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।