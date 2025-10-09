Language
    नियम तोड़ने में दोपहिया चालक सबसे आगे, बिना हेलमेट वालों के सर्वाधिक काटे गए चालान

    By Vinit Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:12 AM (IST)

    शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने में दोपहिया वाहन चालक सबसे आगे हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सबसे अधिक चालान काटे गए हैं। यातायात पुलिस के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन न करना चिंताजनक है, और जागरूकता बढ़ाकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

    विनीत कुमार, गाजियाबाद। ट्रैफिक नियम तोड़ने में दोपहिया चालक सबसे आगे हैं। इस साल साढ़े तीन लाख से ज्यादा चालान सिर्फ बिना हेलमेट चालकों के हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आठ महीने में 8.66 लाख चालान किए हैं। इनमें बिना सीट बेल्ट, नो पार्किंग, ओवरस्पीड, विपरीत दिशा समेत अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।

    वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क हादसों में भी कमी आ सकती है। इस वर्ष 729 सड़क हादसों में 260 लोगों की जान गई है और 564 लोग घायल हुए हैं। वहीं, ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वर्ष 31 अगस्त तक 8.66 लाख चालान किए और 3.92 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है।

    पुलिस ने 3670 वाहन सीज भी किए

    यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान कागज न दिखाने और फिटनेस समाप्त होने के बाद भी सड़क पर दौड़ रहे 3670 वाहनों को सीज भी किया है। ऐसे वाहनों की रिपोर्ट बनाकर परिवहन विभाग को भी भेजी गई है।

    दोपहिया चालकों पर सर्वाधिक चालान

    नियम उल्लंघन-चालान-शमन शुल्क

    बिना हेलमेट-3,77,402-25,49,000
    बिना सीट बेल्ट-8,811-2,71,000
    नो पार्किंग-92,921-25,86,000
    बिना लाइसेंस-19,782-64,41,500
    प्रदूषण-9,730-21,99,000
    ओवर स्पीड-17,861-5,65,500
    नो एंट्री-11,551-23,97,800

    चार साल में हुए सड़क हादसे

    वर्ष-सड़क हादसे-मृत्यु-घायल
    2022-886-363-638
    2023-991-365-704
    2024-996-381-781
    2025-729-260-564

    नोट-आंकड़े एक जनवरी 2022 से 31 अगस्त 2025 की अवधि के हैं।

    नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। वाहन चालकों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क हादसों में भी कमी आती है।

    -सच्चिदानंद, एडीसीपी ट्रैफिक

