Ghaziabad Crime: पहले शराब पी, फिर जुआ खेला; 300 रुपये को लेकर दोस्त की पीटकर हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने शराब के नशे में एक साथी कर्मचारी की पिटाई से हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कविनगर इलाके में रेलवे लाइन के पास 13 अक्टूबर की देर रात कामगार शिव कुमार की शराब के नशे में उसके दो साथियों ने पीटकर हत्या कर दी। शराब पीने के बाद शिवर कुमार, देशपाल और धर्मवीर जुआ खेलने लगे। जुए में शिव कुमार 300 रुपए हार गया तो उसने बाकी दोनों कामगार को गाली देना शुरू कर दिया।
इससे गुस्साए देशपाल और धर्मवीर ने बेल्ट और डंडे से शिव कुमार की बुरी तरह पिटाई कर दी और नशे में दोनों उसे गंभीर हालत में छोड़कर वहीं सो गए। देर रात होश आने पर दोनों ने शिव कुमार को मरा हुआ देखा तो मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपित गिरफ्तार कर लिए हैं।
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक 24 अक्टूबर को अमरोहा निवासी राजकुमार ने अपने भाई शिवकुमार को पीटकर जान से मारने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी के आधार पर उसी दिन नेहरुनगर फ्लाईओवर के नीचे दोनों आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए।
पकड़े गए आरोपित अमरोहा के गांव पोरारा की मढैया निवासी 20 वर्षीय देशपाल और बिजनौर के गांव रायपुर खादर निवासी 29 वर्षीय धर्मवीर है। पूछताछ के दौरान देशपाल ने बताया कि वह दोनों शिव कुमार के साथ काम करने के बाद नासिरपुर फाटक के पास साेते थे। 13 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे तीनों ने नासिरपुर फाटक के पास बैठकर शराब पी और जुआ खेलने लगे। जुए में शिव कुमार तीन सौ रुपये हार गया, जिस पर शिव कुमार ने उन्हें गाली दे दी।
गुस्से में दोनों ने मिलकर देशपाल ने अपनी बेल्ट निकालकर शिव कुमार को बुरी तरह से पीटना शुरु कर दिया। धर्मवीर ने वहीं पास में पड़ा डंडे से शिव कुमार को पीटा। जब शिव कुमार ने हिलना डुलना बंद कर दिया, तो वह दोनों भी शराब के नशे में वही सो गए। जब उनकी आंख खुली तो शिव कुमार को देखा कि उसकी गर्दन लटकी हुई है और वह मर चुका है। इसके बाद आरोपितों ने बेल्ट और डंडा फेंक दिया और फरार हो गए। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने डंडा और बेल्ट बरामद कर ली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।