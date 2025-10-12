इंदिरापुरम में मुठभेड़, लूट के दो आरोपी गिरफ्तार
इंदिरापुरम पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चेन और मोबाइल झपटमारी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये दिल्ली-एनसीआर में वारदातों में शामिल थे। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान अमन उर्फ मोंटी और अभिषेक के रूप में हुई है, जिन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना पुलिस ने रविवार शाम मुठभेड़ के बाद चेन और मोबाइल फोन स्नेचिंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी दिल्ली-एनसीआर में वारदातों में शामिल थे। हाल ही में उन्होंने थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। उनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार शाम पुलिस कनावनी पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। जांच के दौरान उन्होंने 5-6 पुलिया की तरफ से आ रहे दो बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर दोनों ने बाइक की गति बढ़ा दी और पीछा करने पर हड़बड़ाहट में फिसलकर गिर गए।
बदमाशों ने भागने के लिए फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई। दूसरे आरोपी को पुलिस ने भागते समय पीछा कर पकड़ लिया। एसीपी ने बताया कि पूछताछ में घायल आरोपी ने अपनी पहचान अमन उर्फ मोंटी और दूसरे ने अपनी पहचान राजीव कॉलोनी, गाजीपुर, दिल्ली निवासी अभिषेक के रूप में बताई।
दोनों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मोबाइल फोन और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया है। अमन पर इंदिरापुरम थाने में चोरी और स्नैचिंग के दो और दिल्ली में चोरी और सेंधमारी के तीन मामले दर्ज हैं। अभिषेक पर दिल्ली में चोरी का एक मामला दर्ज है। एसीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों से घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।
