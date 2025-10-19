Language
    पुलिस के दावे हुए फेल, सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया; धनतेरस पर जाम से जूझा ट्रांस हिंडन

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:29 AM (IST)

    धनतेरस पर ट्रांस हिंडन में भीषण जाम लगा, जिससे पुलिस के जाम मुक्त शहर के दावे झूठे साबित हुए। बाजारों में अतिक्रमण, खरीदारी करने वालों की भीड़ और पुलिसकर्मियों की कमी के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। एनएच-9 और अन्य मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई।

    धनतेरस पर जमा से जूझता रहा ट्रांस हिंडन।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। त्योहारों पर पुलिस के जाम मुक्त शहर के दावे हवा हो गए। धनतेरस पर शनिवार को पूरा ट्रांस हिंडन जाम से जूझा। बाजारों से लेकर एनएच और अन्य मार्ग जाम की चपेट में आए। कुछ मार्गाें पर तो स्थिति यह बनी कि 10 मिनट के सफर को तय करने में आधा-आधा घंटा तक लग गया। अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के दावे भी खोखले दिखाई दिए। कई मार्गाें पर पुलिसकर्मी ही तैनात नहीं दिखे, जिससे जाम के हालात बने।

    जाम का मुख्य कारण बाजारों में अतिक्रमण और खरीदारी करने वालों की भीड़ रही। इसके साथ ही अगले पांच दिन के अवकाश के कारण शनिवार को लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे। इस कारण वाहनों का दबाव अधिक था। इसके चलते शनिवार शाम होते ही ट्रांस हिंडन की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया। वाहनों के दबाव के चलते एनएच-9 पर छिजारसी से सेक्टर 62 तक भीषण जाम की स्थिति रही।

    इसके साथ ही मोहननगर, इंदिरापुरम काला पत्थर, वैशाली सेक्टर चार मार्केट, डाबर तिराहा, अराधना बार्डर, शालीमार गार्डन, सीआइएसएफ राेड, कनावनी पुलिया, दिल्ली वजीराबाद रोड पर भीषण जाम की स्थिति रही। शालीमार गार्डन में तो एक सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों को वाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर अपील करनी पड़ी कि यदि जरूरी हो तो ही अपने वाहनों से घरों से निकले क्योंकि पूरा क्षेत्र जाम से जूझ रहा है।

    बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सड़क तक बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया था। इसके चलते खरीदारी करने वाले लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़े। इस कारण सड़कों पर वाहनों के निकलने की जगह कम बची और यातायात की रफ्तार धीमी होने के कारण जाम के हालात बने। कई मार्गों पर पुलिसकर्मी नदारद रहे। यातायात का सही प्रकार से संचालन नहीं होने के कारण लोग बेतरतीब रूप से मार्ग पर आ गए और जाम के हालात बने।