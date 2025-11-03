गाजियाबाद में 15 नवंबर से होगी सख्ती, गलती करने पर मोबाइल पर आएगा ट्रैफिक पुलिस का चालान

विनीत कुमार, गाजियाबाद।शहर में 15 नवंबर से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। ऐसा न हो कि आप लालबत्ती यह सोचकर जंप कर दें कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस का चालान आ जाए। ऐसे ही अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पर चालान होगा।

नगर निगम द्वारा इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के तहत लगवाए गए कैमरों का असली काम 15 नंवबर से शुरू होने जा रहा है। शहर के 41 प्रमुख स्थानों पर नगर निगम ने उच्च गुणवत्ता के स्मार्ट कैमरे लगवा दिए हैं। कैमरों का उपयोग सिर्फ निगरानी और यातायात व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि यातायात उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी किया जाएगा।

नगर निगम ने आइटीएमएस के लिए अपना कंट्रोल रूम अलग से मुख्यालय में बनाया है जबकि एक कंट्रोल रूम ट्रैफिक पुलिस के लिए पुलिस मुख्यालय में बनाया जा रहा है। इसी कंट्रेाल रूम के जरिए आइटीएमएस कैमरों वाले चौराहों और प्रमुख स्थानों पर निगरानी की जाएगी। आइटीएमएस के जरिए ट्रैफिक पुलिस को कैमरों की लाइव फीड मिलेगी।

पुलिस आफिस में इन कैमरों की लाइव फीड के जरिए आइटीएमएस कैमरों से यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का डाटाबेस नियमित रूप से भेजा जाएगा। जिससे ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों के चालान करेगी। मौजूदा समय में सालाना एक लाख से ज्यादा चालान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के हो रहे हैं। आइटीएमएस के जरिए प्रतिमाह एक लाख चालान होने की संभावना है।