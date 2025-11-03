गाजियाबाद में 15 नवंबर से होगी सख्ती, गलती करने पर मोबाइल पर आएगा ट्रैफिक पुलिस का चालान
गाजियाबाद में 15 नवंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान सीधे मोबाइल पर आएगा। नगर निगम ने 41 स्थानों पर आइटीएमएस कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे लाल बत्ती जंप करने, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों और मोबाइल पर बात करने वालों पर नजर रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस को लाइव फीड मिलेगी और उल्लंघन करने वालों को तुरंत चालान भेजा जाएगा।
विनीत कुमार, गाजियाबाद।शहर में 15 नवंबर से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। ऐसा न हो कि आप लालबत्ती यह सोचकर जंप कर दें कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस का चालान आ जाए। ऐसे ही अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन पर चालान होगा।
नगर निगम द्वारा इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के तहत लगवाए गए कैमरों का असली काम 15 नंवबर से शुरू होने जा रहा है। शहर के 41 प्रमुख स्थानों पर नगर निगम ने उच्च गुणवत्ता के स्मार्ट कैमरे लगवा दिए हैं। कैमरों का उपयोग सिर्फ निगरानी और यातायात व्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि यातायात उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी किया जाएगा।
नगर निगम ने आइटीएमएस के लिए अपना कंट्रोल रूम अलग से मुख्यालय में बनाया है जबकि एक कंट्रोल रूम ट्रैफिक पुलिस के लिए पुलिस मुख्यालय में बनाया जा रहा है। इसी कंट्रेाल रूम के जरिए आइटीएमएस कैमरों वाले चौराहों और प्रमुख स्थानों पर निगरानी की जाएगी। आइटीएमएस के जरिए ट्रैफिक पुलिस को कैमरों की लाइव फीड मिलेगी।
पुलिस आफिस में इन कैमरों की लाइव फीड के जरिए आइटीएमएस कैमरों से यातायात उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का डाटाबेस नियमित रूप से भेजा जाएगा। जिससे ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों के चालान करेगी। मौजूदा समय में सालाना एक लाख से ज्यादा चालान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के हो रहे हैं। आइटीएमएस के जरिए प्रतिमाह एक लाख चालान होने की संभावना है।
ऐसे काम करेंगे कैमरे
- आइटीएमएस कैमरे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर डाटा ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजगा। वहां बैठे यातायातकर्मी वाहन नंबर के आधार पर चालान बनाकर संबंधित वाहन स्वामी के आरटीओ में पंजीकृत मोबाइल पर भेज देंगे।
- आइटीएमएस कैमरों के जरिए सबसे अधिक चालान लाल बत्ती जंप करने, बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालक, बिना सीट बेल्ट वाले कार चालक, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने, दोपहिया पर तीन सवारी बैठाने वालों का हाेने के आसार हैं
पुलिस ऑफिस में आइटीएमएस का कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो रहा है। इन कैमरों के जरिए प्रमुख स्थानों पर निगरानी के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी होंगे।
जे रविंदर गौड, पुलिस आयुक्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।