    सख्ती के साथ जागरूकता: गाजियाबाद में 1.40 लाख लोगों को ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी, कटे 2.30 लाख चालान

    By Vinit Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:57 AM (IST)

    गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 1.40 लाख लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। नियमों का उल्लंघन करने पर 2.30 लाख रुपये के चालान काटे गए। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एक नवंबर से 30 नवंबर तक चले यातायात माह में पुलिस ने जागरूकता के साथ ही नियमों का उल्लंघन कराने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने एक महीने में 2.30 लाख वाहन चालकों के चालान काटे। स्कूल-कालेजों में 1.40 लाख छात्र-छात्राओं को जागरूक किया।

    डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नवंबर महीने में सख्त अभियान चलाते हुए 2.30 लाख से अधिक चालान किए और करीब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला। बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई।

    सख्ती के साथ-साथ 1.40 लाख लोगों को ट्रैफिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। पुलिस ने कई स्थानों पर निःशुल्क हेलमेट वितरण अभियान भी चलाया, ताकि लोग सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रेरित हों।