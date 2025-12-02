सख्ती के साथ जागरूकता: गाजियाबाद में 1.40 लाख लोगों को ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी, कटे 2.30 लाख चालान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एक नवंबर से 30 नवंबर तक चले यातायात माह में पुलिस ने जागरूकता के साथ ही नियमों का उल्लंघन कराने वालों पर कार्रवाई की। पुलिस ने एक महीने में 2.30 लाख वाहन चालकों के चालान काटे। स्कूल-कालेजों में 1.40 लाख छात्र-छात्राओं को जागरूक किया।

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नवंबर महीने में सख्त अभियान चलाते हुए 2.30 लाख से अधिक चालान किए और करीब 39 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूला। बिना हेलमेट, विपरीत दिशा में वाहन चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की गई।