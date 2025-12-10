गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में डेढ़ साल बाद हुई सर्जन की तैनाती, दो ईएमओ बदले गये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में डेढ़ साल बाद सर्जन की तैनाती कर दी गई है। सर्जन डा. संजय गुप्ता के सीएमएस बनने के बाद से अस्पताल में कोई सर्जन नहीं था। इसके चलते इमरजेंसी में सर्जन से संबंधित केसों को रेफर किया जा रहा था। इसके साथ ही दो ईएमओ भी बदले गये हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने यह तबादला आदेश जारी किया है। सीएमओ डा. अखिलेश मोहन द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त अस्पताल में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के क्रम में सीएचसी डासना में तैनात सर्जन डा. मनीष मित्तल का स्थानान्तरण संयुक्त अस्पताल में रिक्त पड़े सर्जन के पद पर किया गया है।

बैठक में रखी कई रिपोर्ट के अनुसार उक्त सर्जन ने सीएचसी डासना में आठ माह में केवल दस सर्जरी की थीं। डीएम इस रिपोर्ट को देखकर नाराज हो गये थे।इसके साथ ही जिला एमएमजी अस्पताल में तैनात ईएमओ(संविदा) डा. हर्षित अग्रवाल को सीएचसी मुरादनगर में तैनात किया गया है।