Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में डेढ़ साल बाद हुई सर्जन की तैनाती, दो ईएमओ बदले गये

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में डेढ़ साल बाद सर्जन की तैनाती की गई है। सर्जन डा. मनीष मित्तल को सीएचसी डासना से संयुक्त अस्पताल में स्थानांतरित किया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में डेढ़ साल बाद सर्जन की तैनाती कर दी गई है। सर्जन डा. संजय गुप्ता के सीएमएस बनने के बाद से अस्पताल में कोई सर्जन नहीं था। इसके चलते इमरजेंसी में सर्जन से संबंधित केसों को रेफर किया जा रहा था। इसके साथ ही दो ईएमओ भी बदले गये हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने यह तबादला आदेश जारी किया है। सीएमओ डा. अखिलेश मोहन द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त अस्पताल में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत एवं जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के क्रम में सीएचसी डासना में तैनात सर्जन डा. मनीष मित्तल का स्थानान्तरण संयुक्त अस्पताल में रिक्त पड़े सर्जन के पद पर किया गया है।

    बैठक में रखी कई रिपोर्ट के अनुसार उक्त सर्जन ने सीएचसी डासना में आठ माह में केवल दस सर्जरी की थीं। डीएम इस रिपोर्ट को देखकर नाराज हो गये थे।इसके साथ ही जिला एमएमजी अस्पताल में तैनात ईएमओ(संविदा) डा. हर्षित अग्रवाल को सीएचसी मुरादनगर में तैनात किया गया है।

    संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में कार्यरत ईएमओ(संविदा) डा. ऋषभ गुप्ता को सीएचसी डासना भेजा गया है। सीएमओ ने निर्देश दिये हैं कि कार्यभार ग्रहण करने पर ही उक्त तीनों चिकित्सकों का दिसंबर माह का वेतन भुगतान किया जाये। सीएमओ के इस आदेश के बाद चिकित्सकों का तनाव बढ़ गया है।