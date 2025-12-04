गाजियाबाद में झगड़ा कर मायके चली गई पत्नी, परेशान पति ने फंदा लगाकर दे दी जान
साहिबाबाद के जनकपुरी में पत्नी के मायके जाने से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। झगड़ा कर पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जनकपुरी इलाके की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया लेकिन स्वजन ने इनकार कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने पर स्वजन तैयार हुए।
एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मूलरूप से नेपाल के रहने वाले तेजा (27) जनकपुरी में पत्नी और एक बेटे के साथ रह रहे थे। पांच दिन उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। इसके बाद पत्नी मायके चली गई।
तेजा ने कई बार पत्नी को वापस आने के लिए कहा लेकिन वह नहीं आई। इससे परेशान होकर बुधवार रात घर में फंदा लगाकर तेजा ने आत्महत्या कर ली। एसीपी ने बताया कि स्वजन की तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।