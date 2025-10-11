Ghaziabad News: लोनी में युवक ने पंखे से लटकर की आत्महत्या की कोशिश, इलाज के दौरान गई जान
लोनी के कृष्णा विहार कॉलोनी में एक 22 वर्षीय युवक, ओंकार ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, हालांकि परिवार की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है।
संवाद सहयोगी, लोनी। बार्डर थाना क्षेत्र की कृष्णा विहार कालोनी में युवक ने कमरे में लगे पंखे से रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया। स्वजन युवक को फंदे से उतारकर जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कृष्णा विहार कालोनी निवासी 22 वर्षीय ओंकार ने बृहस्पतिवार शाम कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया। स्वजन पुत्र को फंदे से लटकता देख फंदे से उतारकर उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। अस्पताल कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले में स्वजन की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। मामले में जांच की जा रही है।
