Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में पंखे से फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

    By Ashutosh Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:16 PM (IST)

    लोनी के कीर्ति विहार कॉलोनी में 46 वर्षीय इलियास ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके बेटे ने शव को लटका हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोमवार सुबह 46 वर्षीय व्यक्ति ने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की नाईपुरा कीर्ति विहार कालोनी में सोमवार सुबह 46 वर्षीय व्यक्ति ने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कीर्ति विहार कालोनी निवासी 46 वर्षीय इलियास ने सोमवार सुबह करीब पांच बजे कमरे में लगे पंखे में रस्सी की सहायता से फंदा लगा लिया। उनके बड़े पुत्र फरदीन ने बताया कि सुबह बारात से घर लौटने पर उन्होंने पिता को कमरे में पंखे से लटकता देखा। शोर मचाने पर स्वजन और पड़ोस में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे।

    उन्होंने लोगों की सहायता से पिता के शव को फंदे से उतारा और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है।