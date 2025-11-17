गाजियाबाद में पंखे से फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या, पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की नाईपुरा कीर्ति विहार कालोनी में सोमवार सुबह 46 वर्षीय व्यक्ति ने कमरे में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है।

कीर्ति विहार कालोनी निवासी 46 वर्षीय इलियास ने सोमवार सुबह करीब पांच बजे कमरे में लगे पंखे में रस्सी की सहायता से फंदा लगा लिया। उनके बड़े पुत्र फरदीन ने बताया कि सुबह बारात से घर लौटने पर उन्होंने पिता को कमरे में पंखे से लटकता देखा। शोर मचाने पर स्वजन और पड़ोस में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे।