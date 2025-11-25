SIR Update: 4 दिसंबर का इंतजार मत करो... अभी BLO को काउंटिंग फॉर्म जमा करें, DM की सीधी अपील
गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांढड ने मतदाताओं से अपील की है कि वे वोटर काउंटिंग फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर का इंतजार न करें। चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत मतदाताओं को बीएलओ द्वारा दिए गए काउंटिंग फॉर्म भरकर वापस करने हैं। लगभग 45% मतदाताओं ने फॉर्म जमा कर दिए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वोटर काउंटिंग फॉर्म भरकर जमा करने के लिए 4 दिसंबर की डेडलाइन का इंतजार न करें। जिन लोगों ने अभी तक अपने काउंटिंग फॉर्म भरकर जमा नहीं किए हैं, वे तुरंत जमा कर दें। यह अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांढड ने जिले के वोटरों से की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट के लिए SIR प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
इस प्रोग्राम के तहत वोटरों को BLO की तरफ से दो काउंटिंग फॉर्म दिए गए हैं, जिनमें से एक फॉर्म भरकर BLO को वापस करना होगा। अब तक करीब 45 परसेंट वोटरों ने अपने काउंटिंग फॉर्म भरकर जमा कर दिए हैं। 30 परसेंट वोटरों की वोटर लिस्ट का डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो गया है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर SIR प्रोग्राम की डेडलाइन 4 दिसंबर तय की गई है। इस वजह से कुछ वोटर अभी तक अपने काउंटिंग फॉर्म भरकर जमा नहीं कर रहे हैं, वे 4 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। वोटरों से अपील है कि वे 4 दिसंबर तक इंतजार न करें, क्योंकि उनके जमा किए गए काउंटिंग फॉर्म में मिली जानकारी BLO द्वारा ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी। वोटर लिस्ट ऑनलाइन तैयार की जाएगी।
इसलिए, अगर आखिरी दिन ज़्यादा काउंटिंग फॉर्म जमा किए गए, तो BLO को मुश्किल होगी। इसलिए, वोटर अपने काउंटिंग फॉर्म भरकर जल्द से जल्द BLO को जमा कर दें। BLO को घर-घर जाकर काउंटिंग फॉर्म लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
