गाजियाबाद में मकान की छत पर चढ़ गई नीलगाय, गौरक्षा टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद उतारा

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। शुक्रवार सुबह एक नीलगाय भटकते हुए महाजनान कालोनी में जा पहुंची और एक घर की छत पर चढ़ गई। गौरक्षा दल और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चार घंटे की मेहनत के बाद नीलगाय को छत से उतारा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरक्षा दल के गुलशन राजपूत ने बताया कि शुक्रवार सुबह उन्हें जानकारी मिली कि महाजनान कालोनी में राधाकृष्ण मंदिर के निकट रामनिवास शर्मा के घर की छत पर एक नीलगाय चढ़ गई है। घर के लोगों ने अपनी और नीलगाय की सुरक्षा के चलते उसे छत पर ही बंद कर दिया।

इस बीच नीलगाय ने खुद को नीचे कूदने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सकी। गुलशन राजपूत अपनी टीम के साथ महाजनान कालोनी पहुंचे और नीलगाय को नीच उतारने का प्रयास किया। संकरी छत होने के चलते टीम के सदस्यों को नीलगाय को उतारने में परेशानी का सामना करना पड़ा।