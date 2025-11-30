श्रीलंका में आपदा से निपटने के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से दो मालवाहक जहाज रवाना, NDRF के 80 जवान भी गए साथ
श्रीलंका में चक्रवात से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से शुक्रवार रात दो मालवाहक विमान—सी-130 और आइएल-76—रवाना किए गए। यह जानकारी एयरफोर्स के एक्स हैंडल पर साझा की गई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। श्रीलंका में चक्रवात से आई आपदा से निपटने के लिए शुक्रवार रात हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से दो मालवाहक जहाज रवाना किए गए। एयरफोर्स के एक्स हैंडल पर लिखा है कि सी-130 और आइएल-76 को श्रीलंका के लिए रवाना किया गया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मालवाहक जहाज में 21 टन राहत सामग्री भेजी गई है। आपदा से निपटने के लिए राहत सामग्री व आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के 80 जवान भी गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।