    श्रीलंका में आपदा से निपटने के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से दो मालवाहक जहाज रवाना, NDRF के 80 जवान भी गए साथ

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:35 AM (IST)

    श्रीलंका में चक्रवात से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से शुक्रवार रात दो मालवाहक विमान—सी-130 और आइएल-76—रवाना किए गए। यह जानकारी एयरफोर्स के एक्स हैंडल पर साझा की गई।    

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। श्रीलंका में चक्रवात से आई आपदा से निपटने के लिए शुक्रवार रात हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से दो मालवाहक जहाज रवाना किए गए। एयरफोर्स के एक्स हैंडल पर लिखा है कि सी-130 और आइएल-76 को श्रीलंका के लिए रवाना किया गया।

    मालवाहक जहाज में 21 टन राहत सामग्री भेजी गई है। आपदा से निपटने के लिए राहत सामग्री व आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के 80 जवान भी गए हैं।