दो दिन से बंद होटल का कमरा खुलने पर उड़े होश, फंदे पर लटका मिला इंजीनियर का शव और सवालों में आई एक लड़की

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड तीन स्थित एक होटल के बंद कमरे में एक साॅफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव होटल की डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी, हालांकि अभी स्वजन की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मेरठ के रक्षापुरम निवासी संजीव भाटी के 27 वर्षीय पुत्र रजत प्रताप सिंह नोएडा की एक निजी कंपनी में साॅफ्टवेयर इंजीनियर थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि शक्तिखंड तीन स्थित वन माल होटल का कमरा नंबर 203 बंद है।

पुलिस मोके पर पहुंची और दरवाजा खोला तो देखा कि रजत प्रताप सिंह का शव पंखे पर चादर की मदद से लटका हुआ था। पुलिस ने दस्तावेजों के माध्यम से शिनाख्त कर स्वजन काे सूचना दी। जांच में पता चला कि रजत रविवार से होटल में ठहरे हुए थे।