दो दिन से बंद होटल का कमरा खुलने पर उड़े होश, फंदे पर लटका मिला इंजीनियर का शव और सवालों में आई एक लड़की
इंदिरापुरम के एक होटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजत प्रताप सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। रजत नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत थे और रविवार से होटल में ठहरे थे।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्तिखंड तीन स्थित एक होटल के बंद कमरे में एक साॅफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला।
पुलिस ने शव होटल की डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी, हालांकि अभी स्वजन की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मेरठ के रक्षापुरम निवासी संजीव भाटी के 27 वर्षीय पुत्र रजत प्रताप सिंह नोएडा की एक निजी कंपनी में साॅफ्टवेयर इंजीनियर थे। बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि शक्तिखंड तीन स्थित वन माल होटल का कमरा नंबर 203 बंद है।
पुलिस मोके पर पहुंची और दरवाजा खोला तो देखा कि रजत प्रताप सिंह का शव पंखे पर चादर की मदद से लटका हुआ था। पुलिस ने दस्तावेजों के माध्यम से शिनाख्त कर स्वजन काे सूचना दी। जांच में पता चला कि रजत रविवार से होटल में ठहरे हुए थे।
कमरे की तलाशी में शराब की बोतल व अन्य सामान बरामद हुआ है लेकिन पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। स्वजन ने एक युवती पर रजत को परेशान करने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है।
वहीं पता चला है कि मंगलवार को नवंबर को रजत की स्वजन से बातचीत हुई थी लेकिन इस दौरान वह बिल्कुल सही थे। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले तीन दिन की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है। मामले की जांच की जा रही है।
