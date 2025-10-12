शेयर बाजार में निवेश: इंजीनियर हुआ 1.65 लाख का शिकार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साइबर अपराधियों ने खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश और मुनाफे का लालच देकर 1.65 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगी का अहसास होने पर इंजीनियर ने थाने में ऑनलाइन और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दीपक विहार निवासी आकाश कुमार एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जून में उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उन्होंने शेयर बाजार में निवेश को लेकर चर्चा की। आकाश ठगी के झांसे में आ गए और उन्होंने धोखेबाजों का शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर लिया।

साइबर अपराधियों ने आकाश को एक निजी कंपनी का आईपीओ खरीदने के लिए 30,000 रुपये निवेश करने का झांसा दिया। ऐप पर 29,000 रुपये का लाभ दिखाया गया, जबकि 1,000 रुपये का घाटा दिखाया गया। इसके बाद, अपराधियों ने उन्हें शून्य निवेश के साथ आईपीओ खरीदने का लालच दिया और उन्हें 1.35 लाख रुपये के आईपीओ आवंटित किए।

इस रकम को निकालने के लिए उन्हें ₹1.05 लाख जमा करने को कहा गया। जब उन्होंने मना किया, तो साइबर अपराधियों ने उन पर दबाव बनाया और धमकाया। फिर उन्होंने ₹1.05 लाख जमा कर दिए। ऐप अब उन्हें ₹2.11 लाख का मुनाफ़ा दिखा रहा है। आरोपियों में से एक, जय अग्रवाल ने उन्हें पैसे निकालने के लिए ₹30,000 जमा करने को कहा।