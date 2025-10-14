गाजियाबाद में फ्लैट देखने बिल्डिंग की 31वीं मंजिल पर पहुंचा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरने से मौत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैभव खंड स्थित एक बिल्डिंग की 31वीं मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सत्यम त्रिपाठी की मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की है। सत्यम अपने दोस्त एवं सहकर्मी कार्तिक और प्रापर्टी डीलर सतपाल के साथ बहन के लिए किराये का फ्लैट देखने के लिए गए थे। इस दौरान वह फोन पर बात करते हुए फ्लैट की बालकनी में आ गए थे।

इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वह नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को बालकनी में उनकी चप्पल व मोबाइल फोन मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोस्त व प्रापर्टी डीलर को हिरासत में लेकर मृतक के फोन काे कब्जे में लिया है। फोन अभी लाक है, इसके चलते पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवा रही है। सीडीआर आने के बाद ही मौत का राज खुल सकेगा।

वैशाली सेक्टर पांच निवासी प्रदीप त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं। परिवार में पत्नी के अलावा बेटी साध्वी और 26 वर्षीय बेटा सत्यम त्रिपाठी थे। साध्वी की शादी उन्होंने फरवरी में दिल्ली द्वारका निवासी राजीव से की थी जबकि सत्यम नोएडा सेक्टर दो की एक निजी कंपनी में साफ्टवेयर इंजीनियर था और कंपनी में रिसर्च मैनेजर के पद पर था। पिछले कई दिनों से बहन साध्वी गाजियाबाद शिफ्ट होना चाहती थी और सत्यम अपने आसपास की फ्लैट तलाश कर रहे थे।

रविवार को अवकाश होने के कारण सत्यम ने प्रापर्टी डीलर सतपाल से संपर्क किया और रविवार को ही फ्लैट दिखाने के लिए कहा। सतपाल ने उन्हें शाम का समय दिया। शाम को सत्यम अपने दोस्त एवं सहकर्मी कार्तिक सिंह से मिले और दोनों सतपाल के पास पहुंचे। सतपाल ने उन्हें कई फ्लैट दिखाए लेकिन सत्यम को वह पसंद नहीं आए।

इसके बाद सतपाल दोनों को शाम करीब सवा छह बजे साया गोल्ड एवेन्यु के टावर नंबर दो में 31वीं मंजिल पर बने फ्लैट संख्या 3101 दिखाने के लिए ले गया। यहां सत्यम काफी देर रहे। फ्लैट देखते हुए सत्यम मोबाइल फोन पर बात करते हुए बाहर बालकनी में चले गए। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वह नीचे गिर गए। कुछ देर तक वापस नहीं आने पर जब दोनों बालकनी में आए तो सत्यम की चप्पल और मोबाइल फोन बालकनी में पड़े थे। नीचे देखा तो सत्यम खून से लथपथ नीचे पड़ा हुआ था और भीड़ लगी हुई थी।

कार्तिक सिंह ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस, सत्यम के स्वजन व आफिस के वाट्सएप ग्रुप पर दी और चप्पल व मोबाइल फोन लेकर नीचे आया। मौके पर पहुंची पुलिस सत्यम को अस्पताल ले गई, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। दोस्त व प्रापर्टी डीलर से पूछताछ की जा रही है। स्वजन की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। मोबाइल फोन की जांच की जा रही है कि अंतिम बाद सत्यम ने किससे बात की थी। वहीं स्वजन अभी काफी सदमे में हैं और बात करने की स्थिति में नहीं हैं।