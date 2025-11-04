Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद जिला अस्पताल में फस्ट फ्लोर के वार्ड में पहुंच गया सांप, मरीजों के उड़े होश

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:02 AM (IST)

    गाजियाबाद के जिला अस्पताल में सांप निकलने से मरीजों में दहशत फैल गई। अस्पताल प्रशासन जांच कर रहा है कि सांप प्रथम तल पर कैसे पहुंचा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल के बी ब्लाक वार्ड में रविवार रात्रि को सांप पहुंच गया। सांप देखकर मरीजों के होश उड़ गये। प्रथम तल पर बने इस वार्ड में 25 से 30 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रबंधन इसका पता लगा रहा है कि प्रथम तल पर स्थित इस वार्ड में सांप कैसे पहुंच गया। इतना ही नहीं वार्ड के फर्श पर धीमी गति से सांप रेंगता रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वास्थ्यकर्मियों ने इसका वीडियो तो बनाया लेकिन इस सांप को रेस्क्यू कराने को लेकर किसी ने प्रयास नहीं किया। मरीज और स्टाफ सांप-सांप करते रहे और धीरे धीरे सांप गायब हो गया।

    सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पूरे वार्ड में बिछी पानी की पाइपलाइन का निरीक्षण कराया जाएगा।वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिये गये हैं। सभी को सतर्क कर दिया गया है। मरीजों से अनुरोध किया गया है कि रात को बेड से न उतरें। सीएमएस ने स्थानीय वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है।

    किशोर को सांप ने काटा

    निवाडी रहने वाले ब्रहमसैन के 16 वर्षीय बेटे विकास को सोमवार को सांप ने काट लिया। स्वजन तुरंत विकास को लेकर जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। सीएमएस ने बताया कि किशोर को एंटी स्नेक वैनम लगाने पर राहत मिली। देर शाम को किशोर की हालत में सुधार बताया गया है।

    दिव्यांगजन बोर्ड में पहुंचे 55 आवेदक

    जिला दिव्यांगजन बोर्ड में सोमवार को 55 आवेदक पहुंचे। बोर्ड के नोडल डा. अनवर अंसारी ने बताया कि जांच के बाद 52 आवेदकों के दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये। बोर्ड में नामित एक चिकित्सक को छोड़कर शेष ने आवेदकों को ओपीडी में बुलाकर ही जांच की। इस संबंध में नोडल ने संबंधित चिकित्सकों को पत्र जारी किया है। हर सप्ताह बोर्ड में नामित सभी चिकित्सक मौजूद नहीं रहते हैं।