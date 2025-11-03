UPPCL: स्मार्ट मीटर के विरोध में लोगाें ने जमकर काटा बवाल, पहुंची पुलिस; बैरंग लौटी विद्युत विभाग की टीम
मोदीनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी है। सीकरी रोड स्थित सी-लाइन कॉलोनी में विद्युत विभाग की टीम को स्थानीय निवासियों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने नारेबाजी की और चेतावनी दी कि जबरदस्ती मीटर लगाने पर आंदोलन करेंगे। महिलाओं ने अनुपस्थिति में मीटर लगाने और अधिक बिल आने की शिकायत की। विद्युत विभाग के अनुसार, वे शासन के आदेशानुसार मीटर लगा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध थम नहीं रहा है। सीकरी रोड स्थित सी-लाइन कालोनी में सोमवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचीं विद्युत विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने विद्युत विभाग के लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं और किसी तरह मामला शांत किया। विद्युत विभाग की टीम को बैरंग ही लौटना पड़ा।
इन दिनों विद्युत विभाग की टीम शहर में स्मार्ट मीटर लगा रही है। अधिकारियों का दावा है कि शासन स्तर से स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश जारी हुए हैं। इसी क्रम में टीम सोमवार को सीकरी रोड पर पहुंचीं और स्मार्ट मीटर लगाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में कालोनी के लोग इकट्ठा हो गए और मीटर लगाने का विरोध करने लगे। विद्युतकर्मियों से उनकी नोंकझोंक हुई। काफी देर तक गहमागहमी चलती रही। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं।
महिलाओं का कहना था कि उनके घर में कोई व्यक्ति नहीं होता उसी समय विद्युत विभाग की टीम मीटर लगाने पहुंचती है। वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल अधिक आ रहा है। इसलिए किसी सूरत में मीटर को नहीं लगने देंगे। हंगामा बढ़ा तो पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसी तरह पुलिस ने मामला शांत कराया।
लोगों ने चेतावनी दी यदि जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए तो आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद विद्युत विभाग की टीम बैरंग लौट आई। इस मौके पर राज वर्मा, विनोद धामिया, आशीष आदि उपस्थित रहे। विद्युत विभाग के एक्सईएन महेश उपाध्याय का कहना है कि शासन के आदेशानुसार पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
