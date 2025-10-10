गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम का लोगों ने किया विरोध, हंगामा बढ़ने के बाद पहुंची पुलिस
मोदीनगर के सीकरी रोड पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची विद्युत विभाग की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत कराया। निवासियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया, जबकि विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि मीटर शासनादेश के अनुसार लगाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सीकरी रोड पर बृहस्पतिवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचीं विद्युत विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत किया। विद्युत विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।
इन दिनों विद्युत विभाग की तरफ से क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोग इन मीटर के विरोध में हैं। बृहस्पतिवार को टीम सीकरी रोड पर मीटर लगाने पहुंचीं तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। मीटर नहीं लगाने की मांग पर वे अड़ गए।
काफी देर तक लोगों व विद्युत विभाग की टीम के बीच कहासुनी होती रही। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को शांत किया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने दिया जाएगा। एक्सईएन मोदीनगर का कहना है कि शासनादेश के अनुरूप ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
