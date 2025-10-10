गाजियाबाद में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम का लोगों ने किया विरोध, हंगामा बढ़ने के बाद पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सीकरी रोड पर बृहस्पतिवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचीं विद्युत विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामला शांत किया। विद्युत विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ा।

इन दिनों विद्युत विभाग की तरफ से क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लोग इन मीटर के विरोध में हैं। बृहस्पतिवार को टीम सीकरी रोड पर मीटर लगाने पहुंचीं तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। मीटर नहीं लगाने की मांग पर वे अड़ गए।