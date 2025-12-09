SIR In UP: प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी, दूसरे चरण की तैयारी के लिए उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता का सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसका पहला चरण 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा।

दूसरे चरण के लिए भी भाजपा के पदाधिकारी तैयारी पूरी कर लेंं। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को गाजियाबाद आगमन पर हिंडन एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान कहीं।

माइग्रेटर वोटरों के नाम जुड़वाने का हो प्रयास

उन्होंने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूची में जिन पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ने से रह गया है, उनका नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरकर जमा करवाए जाएं। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में माइग्रेट वोटर हैं, उनका नाम भी मतदाता सूची में जुड़वाने का प्रयास किया जाए।