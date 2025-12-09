Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR In UP: प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी, दूसरे चरण की तैयारी के लिए उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

    By Abhishek Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। उपमुख्यमंत्री ने दूसरे चरण की तैयारी के लिए निर्देश जारी किए हैं। सरकार एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से च ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद आगमन पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भेंट करते पूर्व राज्यसभा सदस्य से भेंट अनिल अग्रवाल।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता का सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसका पहला चरण 11 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा, इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा।

    दूसरे चरण के लिए भी भाजपा के पदाधिकारी तैयारी पूरी कर लेंं। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को गाजियाबाद आगमन पर हिंडन एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान कहीं।

    माइग्रेटर वोटरों के नाम जुड़वाने का हो प्रयास

    उन्होंने कहा कि वर्तमान में मतदाता सूची में जिन पात्र मतदाताओं का नाम जुड़ने से रह गया है, उनका नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरकर जमा करवाए जाएं। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में माइग्रेट वोटर हैं, उनका नाम भी मतदाता सूची में जुड़वाने का प्रयास किया जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता सूची सौ प्रतिशत शुद्ध होनी चाहिए, यदि मतदाता सूची शुद्ध होगी तो चुनाव में नतीजे भी बेहतर आएंगे। उपमुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पूर्व राज्यसभा सदस्य डा. अनिल अग्रवाल, भाजपा युवा मोर्चा के महानगर सचिन डेढ़ा, राहुल गोयल उपस्थित रहे।