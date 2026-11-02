सिद्धार्थ विहार में शराब ठेके के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, स्थानीय लोगों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार में शराब ठेके के विरोध में ब्रहमपुत्र एंक्लेव के लोगों ने सोमवार रात प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि ठेके के आसपास लोग कार में बैठकर शराब पीते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता भी करते हैं।

स्थानीय निवासी प्रदीप का कहना है कि ब्रहमपुत्र एंक्लेव के पास माल में शराब का ठेका खुला हआ है। शाम को ठेके के आसपास लोग कार में ही शराब पीते हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हैं। शराब ठेके के बाहर प्रदर्शन उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार रात को एक युवती को कार में खींचने का प्रयास हुआ था। हालांकि आरोपित सफल नहीं हुए और मौके पर भीड़ देख फरार हो गए। इसके विरोध में सोमवार रात को स्थानीय लोगों ने शराब ठेके के बाहर प्रदर्शन किया।