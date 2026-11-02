गाजियाबाद में प्रसव के दौरान 24 महिलाओं की मौत से सवालों में स्वास्थ्य विभाग, हाई रिस्क गर्भवती 3000 के पार

मदन पांचाल, गाजियाबाद। अब इसे लापरवाही की हद कहें या कुछ और लेकिन यह सच है कि मेडिकल क्षेत्र में संसाधनों की बहुतायत के बाद भी प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत कम होने की जगह तेजी से बढ़ रही हैं।

आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चैन की नींद ले रहे हैं और मां की मौत के बीच बच्चों की किलकारी गूंज रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर के बीच यानि सात महीने में प्रसव के दौरान 24 महिलाओं की मौत हो चुकी है।

चालू वर्ष में संभावित मातृ मृत्यु की संख्या 140 दर्ज चौंकाने वाली बात यह है कि विभाग की रिपोर्ट में इस चालू वर्ष में संभावित मातृ मृत्यु की संख्या 140 दर्ज कर रखी है। रिपोर्ट में सबसे अधिक महिलाओं की मौत रजापुर क्षेत्र में हो रही हैं। इस क्षेत्र में सीएचसी डासना और बम्हैटा के साथ बीस से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत हो रही हैं।