'मैं पंडित नहीं हूं...', NDA में जाने के सवाल पर ये क्या बोल गए सुखबीर बादल
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस और आप को छोड़कर सभी पार्टियों से गठबंधन के रास्ते खुले हैं।
HighLights
सुखबीर बादल ने भाजपा गठबंधन पर जल्द स्पष्टता की बात कही।
भारतीय किसान यूनियन कादिया ने अकाली दल को चुनाव में समर्थन दिया।
बादल ने AAP के विधायकों के इस्तीफे पर तीखा हमला बोला।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में हर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह कोई पंडित नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी पंजाब की दो मुख्य विरोधी पार्टियों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, को छोड़कर बाकी सभी हमखियाली दलों के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस बीच, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को एक बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन कादिया ने आधिकारिक रूप से अकाली दल को चुनाव में समर्थन देने की घोषणा कर दी है। किसान नेता हरमीत सिंह कादिया ने बताया कि उनकी पार्टी के राजनीतिक विंग ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं से किसानों के मुद्दों पर चर्चा की थी, लेकिन किसी ने ठोस भरोसा नहीं दिया।
इसके विपरीत, सुखबीर सिंह बादल ने सरकार बनने परकिसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है।
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विधायकों के इस्तीफे पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों के इस्तीफे के सवाल पर सुखबीर बादल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जैसे-जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे, आप के कई अन्य विधायक और नेता पार्टी छोड़कर बाहर आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के भीतर नेताओं को डराया-धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वे खुलकर बोलने से बच रहे हैं।
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किसान संगठनों से अकाली दल का समर्थन
सुखबीर बादल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सिमटकर महज दो-चार सीटों पर आ जाएगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी धूरी सीट से बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार जाएंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि शिरोमणि अकाली दल ही एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जो हमेशा किसानों और किसानी के अधिकारों के साथ मजबूती से खड़ी रही है। उन्होंने राज्य की अन्य सभी किसान संगठनों से भी क्षेत्रीय पार्टी के समर्थन में आगे आने की अपील की है।
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