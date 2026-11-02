'मैं पंडित नहीं हूं...', NDA में जाने के सवाल पर ये क्या बोल गए सुखबीर बादल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में हर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह कोई पंडित नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी पंजाब की दो मुख्य विरोधी पार्टियों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, को छोड़कर बाकी सभी हमखियाली दलों के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस बीच, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को एक बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। भारतीय किसान यूनियन कादिया ने आधिकारिक रूप से अकाली दल को चुनाव में समर्थन देने की घोषणा कर दी है। किसान नेता हरमीत सिंह कादिया ने बताया कि उनकी पार्टी के राजनीतिक विंग ने कई राजनीतिक दलों के नेताओं से किसानों के मुद्दों पर चर्चा की थी, लेकिन किसी ने ठोस भरोसा नहीं दिया।

इसके विपरीत, सुखबीर सिंह बादल ने सरकार बनने परकिसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। यह भी पढ़ें- पंजाब चुनाव से पहले AAP को झटका, 3 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन विधायकों के इस्तीफे पर साधा निशाना आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों के इस्तीफे के सवाल पर सुखबीर बादल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जैसे-जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे, आप के कई अन्य विधायक और नेता पार्टी छोड़कर बाहर आ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के भीतर नेताओं को डराया-धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वे खुलकर बोलने से बच रहे हैं।