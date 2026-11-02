पंजाब चुनाव से पहले AAP को झटका, 3 विधायकों ने थामा बीजेपी का दामन
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पिछले दो दिनों में तीन विधायकों ने पार्टी छोड़कर सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया।
HighLights
आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव से पहले बड़ा झटका
पिछले दो दिनों में तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ी
बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पिछले दो दिन में तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। बागी विधायकों ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया।
सोमवार को दिल्ली में आप के बागी नेता कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरमीत सिंह पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा बीजेपी में शामिल हो गए।
कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पद से भी दिया इस्तीफा
बीजेपी में शामिल होने से पहले AAP से निलंबित विधायक और पूर्व IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने पंजाब विधानसभा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है।
अमृतसर उत्तर सीट से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान को भेज दिया है।
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दिल्ली में थामा बीजेपी का दामन
कुंवर विजय प्रताप सिंह पंजाब के अन्य विधायकों चेतन सिंह जौरामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा के साथ, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गए।
बता दें कि समाना से चेतन सिंह जौरामाजरा और पटियाला जिले के सनौर से हरमीत सिंह पठानमाजरा ने रविवार को ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।
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