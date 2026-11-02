गाजियाबाद में महिला पहलवानों से बीच सरेआम छेड़खानी, विरोध करने पर पिस्टल की बट से हमला; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दंगल में हिस्सा लेने जा रही महिला पहलवानों के साथ रास्ते में छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि माेरटा में रास्ते में कार सवार युवकों ने उनका पीछा किया और वाहन रोकने का प्रयास किया।

विरोध करने पर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पहलवान वेव सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। शिकायत के आधार पर नंदग्राम थाने में चार आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि रविवार सुबह करीब 11:30 बजे वह अपने परिवार की महिलाओं के साथ वाहन से डगरपुर दंगल में जा रहे थे। मोरटा गांव के रास्ते पर पहुंचने के दौरान कुछ युवकों ने उनकी गाड़ी के पास आकर अभद्रता शुरू कर दी।

आरोप है कि युवकों ने उनकी बहन और बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर वाहन रोकने की कोशिश की। इसके बाद आरोपितों ने मारपीट की, जिसमें लड़कियों को चोटें आईं। आरोपितों ने जाते समय शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।