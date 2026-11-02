अदालत के आदेश पर पुलिस का एक्शन, गाजियाबाद में जालसाजी कर जमानत कराने वाले 2 भाइयों पर FIR

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अदालत में फर्जी दस्तावेज लगाकर जमानत कराने के मामले में कविनगर थाने में दो भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

आरोप है कि दोनों ने अधिवक्ता के नाम से फर्जी शपथपत्र तैयार कर उस पर फर्जी मुहर लगाई और जमानत के लिए अदालत में प्रस्तुत कर दिया। मामले का विरोध करने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई।

पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज कराया शिकायतकर्ता बंथला निवासी प्रमोद कुमार शर्मा ने कोर्ट में शिकायत देकर बताया कि दो जून 2022 को लोनी थाने में सतेंद्र शर्मा और ललित शर्मा के खिलाफ मारपीट और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपियों को 27 मार्च 2025 को जमानत मिली थी।