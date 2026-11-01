'क्या है बोलने के लिए...' गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आए आजम खान का छलका दर्द, ED ने रिहा होते ही किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम रविवार को गाजियाबाद स्थित विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट लेकर पहुंची।

इस बीच जब संवाददाताओं ने आजम खान से प्रतिक्रिया मांगते हुए पूछा कि क्या वह आज कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने इसके जवाब में निराशा और बेबसी भरे अंदाज में कहा, 'क्या है बोलने के लिए।'

वित्तीय अनियमितता व मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार शाम रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं व मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है।

अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी का किया विरोध ईडी ने यूनिवर्सिटी की करोड़ों रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर रखी है और अब एजेंसी पूछताछ के लिए कोर्ट से आजम खान की कस्टडी रिमांड की मांग कर रही है। इस घटनाक्रम पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है।