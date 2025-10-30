प्रैक्टिस के लिए जाते समय खिलाड़ी से करता था छेड़खानी, गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा
मोदीनगर में एक राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग खिलाड़ी के साथ छेड़खानी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खिलाड़ी शूटिंग रेंज जा रही थी तभी आरोपी ने उसका रास्ता रोका और छेड़खानी की। खिलाड़ी के शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज जाते समय खिलाड़ी से छेड़खानी करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है। एक कॉलोनी की युवती राईफल शूटिंग की नेशनल खिलाड़ी हैं। मंगलवार सुबह वह प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज जा रही थी।
इस बीच रास्ते में एक आरोपित ने बाइक से खिलाड़ी का रास्ता रोका और उनके साथ छेड़खानी करने लगा। हिम्मत दिखाते हुए खिलाड़ी ने आरोपित की बाइक की चाबी निकालकर शोर मचा दिया। आसपास के लोग मौके पर आने लगे तो आरोपित भाग निकला।
मामले में पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर आरोपित को पकड़ लिया। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित शामली का अंकुर है। वह इन दिनों मोदीनगर की नेहरू कालोनी में रहता है। संबंधित धाराओं में उसका चालान किया गया है।
कॉलेज से घर लौट रही बीएससी छात्रा से छेड़छाड़
उधर, एक अन्य मामले में मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ मार्ग पर बस स्टैंड के पास बुधवार दोपहर कॉलेज से घर लौट रही छात्रा के साथ मनचले ने छेड़खानी कर दी। छात्रा ने घर पहुंचकर स्वजन को आपबीती बताई। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मोदीनगर की एक कॉलोनी की युवती एक कालेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। बुधवार दोपहर छात्रा कालेज से पैदल घर लौट रही थी। इस बीच बस स्टैंड के पास बाइक सवार आरोपित ने छात्रा का रास्ता रोका और छेड़खानी करने लगा। विरोध पर उनसे मारपीट की।
शोर सुनकर आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपित भाग निकला। छात्रा का कहना है कि आरोपित पहले भी कई बार उनपर अश्लील फब्तियां कस चुका है। छात्रा की मां ने मोदीनगर थाने में तहरीर दी है। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
