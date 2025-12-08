Language
    गाजियाबाद में ग्राहकों ने जूता व्यापारी पर किया छड़ से हमला, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 08:43 AM (IST)

    स्थानीय बाज़ार में ग्राहकों द्वारा एक जूता व्यापारी पर लोहे की छड़ों से हमला किया गया। इस घटना के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और दुकानें बं ...और पढ़ें

    Hero Image

    व्यापारी के साथ मारपीट के विरोध में हंगामा करते स्थानीय लोग।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। नगर के मेन बाजार क्षेत्र में जूते के पैसों को लेकर हुए झगड़े में दो ग्राहकों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और लोहे की छड़ से हमला करके घायल कर दिया। व्यापारी के साथ हुई वारदात के विरोध में गुस्साए स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।

    मेन बाजार क्षेत्र में दिनेश कुमार उर्फ लीलू अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी घर के निकट की जूतों की दुकान हैं। रविवार सुबह जब वह अपनी दुकान में बैठे थे। इस दौरान दो लोग वहां आए और जूते दिखाने के लिए कहने लगे।

    व्यापारी के अनुसार जूतों की कीमत को लेकर उनकी ग्राहकों से कहासुनी हो गई। दोनों लोग व्यापारी से गालीगलौज करने लगे। व्यापारी ने गालीगलौज का विरोध किया तो उन्होनें उनके साथ मारपीट की और लोहे की छड़ से हमला करके घायल कर दिया।

    पीड़ित के हाथ व सिर में चोटें आई है। पीड़ित द्वारा शोर मचाए जाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। कुछ ही देर में दुकान के बाहर लोग जमा हो गए दिनदहाड़े दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ हुई मारपीट के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। करीब एक घंटे तक दुकान के आसपास भीड़ लगी रही। हंगामे की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे।

    थाना प्रभारी ने लोगों से बात की और आरोपितों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत कराया। एसीपी मसूरी ने बताया दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से हमलावरों को पहचान की जा रही है। दोनों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं मुरादनगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मामले का जल्द पर्दाफाश न होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।