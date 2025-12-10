शेयर ट्रेडिंग ठगी गिरोह का पर्दाफाश: गाजियाबाद पुलिस ने पंजाब से दो को किया गिरफ्तार, छह राज्यों की 15 वारदातें उजागर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित पंजाब के अमृतसर निवासी हैं। आरोपितों ने वसुंधरा निवासी एक व्यक्ति से शेयर ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 4.96 करोड़ रुपये ठगे थे। पूछताछ में आरोपितों से देशभर के छह राज्यों की 15 घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है जिनमें 2.05 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी।

अप्रैल में मिली थी शिकायत पुलिस को इसी वर्ष अप्रैल में वसुंधरा निवासी तेजपाल सिंह ने शिकायत देकर बताया कि फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर उन्हें वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। गिरोह ने खुद को यस बैंक सिक्योरिटीज से जुड़ा दिखाने के लिए वाईएसटीवीआइपी नाम की कूटरचित शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट पर ट्रेडिंग कराई थी।

18 दिसंबर 2024 से 22 मार्च 2025 के बीच आरोपितों ने तेजपाल सिंह को शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 4.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने सात अप्रैल को साइबर क्राइम थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी। केस की जांच के दौरान ही आरोपितों के नाम सामने आए। इसके बाद दोनों आरोपितों को अमृतर से गिरफ्तार कर लिया गया।

होटल में काम करता है साहिल एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अमृतसर से हकीमा गेट थानाक्षेत्र स्थित आनंद विहार निवासी साहिल और इसी थानाक्षेत्र के मेन बाजार निवासी हिमांशु महाजन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि साहिल कपूर अमृतसर के रंजीत एवेन्यू होटल में नौकरी करता है।

नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात अमृतसर में ही क्राकरी की दुकान चलाने वाले हिमांशु महाजन से हुई थी। साहिल कपूर ने हिमांशु महाजन के साथ मिलकर साहिल एंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्जी फर्म बनाकर पंजाब एंड सिंध बैंक में चालू खाता खुलवाया ।

इन दोनों ने इस खाते को मुकेश नाम के व्यक्ति को दिया जो इस खाते में ट्रांजेक्शन करवाता था। दोनों आरोपित खाते में होने वाले ट्रांजेक्शन का पांच प्रतिशत के हिसाब से कमीशन मुकेश से प्राप्त करते थे। पुलिस ने गिरोह के खातों से 87.69 लाख रुपये की रिकवरी की है।