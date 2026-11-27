जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लोनी के सेवाधाम में प्रस्तावित बिजली घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जमीन की अड़चन दूर होने के बाद बुधवार को जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) ने विद्युत निगम को जमीन हस्तांतरित कर दी। करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस बिजली घर का निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

इसके तैयार होने से इंद्रप्रस्थ और निस्तौली क्षेत्र के करीब 10 हजार उपभोक्ताओं को गर्मियों में बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विद्युत निगम का बिजनेस प्लान दरअसल, विद्युत निगम के बिजनेस प्लान 2025-26 में सेवाधाम में 10 एमवीए क्षमता का बिजली घर प्रस्तावित किया गया था। इसके लिए जीडीए ने पहले तालाब वाली जमीन उपलब्ध कराई थी। हालांकि, जमीन की गहराई अधिक होने और मिट्टी का भराव ज्यादा होने के कारण यहां निर्माण करना व्यावहारिक नहीं था।