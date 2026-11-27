विनीत कुमार, गाजियाबाद। सड़क पर टक्कर मारकर भागने वाले वाहन चालकों की लापरवाही ने बीते साल सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह बनी।

जिले में सड़क हादसों में हुई कुल 400 मौतों में से 175 मौत यानि करीब 44 प्रतिशत मौतें हिट एंड रन की श्रेणी में दर्ज दुर्घटनाओं में हुईं। बीते साल सड़क हादसों को लेकर तैयार रिपोर्ट में हादसों के कारण और समय का आंकड़ा तैयार किया गया है।

पुलिस को भी करना पड़ता है कई चुनौतियों का सामना बीते साल जनपद में 1097 सड़क हादसों में 400 लोगों की मौत और 849 लोग घायल हुए। सड़क हादसों में हिट एंड रन की घटनाओं में सबसे बड़ी समस्या टक्कर मारने वाले वाहन और चालक की पहचान करना है।

अंधेरे में होने वाले हादसों के बाद प्रत्यक्षदर्शियों की कमी और वाहनों की पहचान नहीं हो पाने से पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी होती है। हालांकि प्रमुख चौराहों और मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को ऐसे मामलों की जांच में मदद मिल रही है।

शाम ढलने के बाद से देर रात तक सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन, भारी वाहनों की आवाजाही और कम दृश्यता दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ाते हैं। तेज रफ्तार और गलत दिशा में वाहन चलाना भी बड़ी वजह रात में कई मार्गों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने और यातायात निगरानी कमजोर पड़ने से भी स्थिति गंभीर होती है। ऐसे में वाहन चालकों की लापरवाही राहगीरों और अन्य वाहन सवारों की जान पर भारी पड़ती है।