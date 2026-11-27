अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। जनगणना के द्वितीय चरण में ऑनलाइन स्वगणना करने वालों की संख्या बहुत कम है। अब तक जिले में महज 21,682 लोगों ने स्वगणना की है।

अब स्वगणना के लिए महज चार दिन का समय शेष है। जिले में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्वगणना करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

इसके तहत लोगों को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फ जमा करने के लिए कहा गया है। जिले में अब तक 25,257 लोगों ने स्वगणना के लिए फॉर्म ओपन किया, इनमें से 21,682 ने स्वगणना पूरी कर फॉर्म भरकर जमा कर दिया है।