युवती का अश्लील वीडियो बनाकर चार साल से परेशान कर रहा था मनचला, पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट
गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक युवती को एक मनचला पिछले चार सालों से अश्लील वीडियो के जरिए परेशान कर रहा था। आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता ने अब साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के दौरान एक युवती को मनचला चार साल से परेशान कर रहा है। आरोपित कभी युवती की रिक्शा में बैठकर हाथ की नस काटकर भाई को जान से मारने की धमकी देता है तो कभी रेलवे ट्रैक पर जाकर मरने की धमकी देते हुए वीडियो बनाता है।
आरोपित ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील वीडियो भी बना ली और अब इसे प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। आरोपित की हरकतों से मानसिक दबाव में आई पीड़िता ने अब जाकर हिम्मत जुटाई और आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मामला लिंकरोड थाना क्षेत्र का है। एक कालोनी में रहने वाली पीड़िता का कहना है कि रामप्रस्थ कालोनी निवासी अरविंदर यादव की उनसे मुलाकात स्कूल के समय पर हुई थी। चार साल पहले आरोपित ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोपित अक्सर उनके रिक्शा में आकर बैठता और परेशान करता।
भाई और दादा को मारने की धमकी
एक बार आरोपित ने रिक्शा में बैठकर अपने हाथ की नस काट ली और भाई व दादा का अपहरण कर दोनों को मारने की धमकी दी। पीड़िता पर आरोपित ने दबाव बनाकर नशीला पदार्थ पिला दिया और अश्लील वीडियो बना ली। इस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर आरोपित परेशान कर रहा है। आरोप है कि आरोपित 24 अक्टूबर को उनके घर पहुंच गया और गाली-गलौज की।
दरवाजा नहीं खोलने पर आरोपित ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और दरवाजे में जोर-जोर से लात मारी। पीड़िता अपने स्जवन के साथ आरोपित के घर पहुंची और शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
