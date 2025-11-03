Language
    'नल चोर' बना लुटेरा... बालकनी तोड़ी, अलमारी फोड़ी; साहिबाबाद पुलिस ने दबोचा

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:01 AM (IST)

    साहिबाबाद पुलिस ने राजेंद्रनगर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी नल चुराने गया था, लेकिन नल न मिलने पर घर में घुसकर लाखों की चोरी कर ली। पुलिस ने चोरी किए गए 87 हजार रुपये, मूर्तियां और जेवरात बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गहने बेचने बिहार जाने वाला था। उसके खिलाफ पहले से ही 13 मामले दर्ज हैं।

    साहिबाबाद पुलिस ने राजेंद्रनगर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। 

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद पुलिस ने राजेंद्रनगर सेक्टर-5 स्थित एक घर में 28 अक्टूबर की रात हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपी को दिल्ली के सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार कर घर से चोरी किए गए 87 हजार रुपये, मूर्तियां और जेवरात बरामद कर लिए हैं।

    पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह छत पर नल चुराने गया था, लेकिन नल न मिलने पर घर में घुसकर लाखों रुपये चुराकर फरार हो गया। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि सेक्टर-5 निवासी मनीष शर्मा ने चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी अली मोहम्मद मूल रूप से बिहार के सहरसा के मदारपुरा थाना क्षेत्र के खुर्शी का रहने वाला है।

    वह फिलहाल दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वह दीवार फांदता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। पूछताछ में अली मोहम्मद ने बताया कि वह खाली प्लॉट से पाइप के जरिए घर की छत पर चढ़कर नल चुराने लगा। जब नल नहीं मिला तो वह सीढ़ियों से नीचे उतर आया।

    उसने बालकनी का दरवाज़ा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। अलमारी में कुछ न पाकर, वह दूसरे कमरे में गया। उसने पेचकस से लोहे की अलमारी खोली और उसमें से ₹1.50 लाख और गहने चुरा लिए। उसने चोरी की गई रकम में से ₹63,000 खर्च कर दिए। वह गहने बेचने बिहार जाने की योजना बना रहा था। एसीपी ने बताया कि वह वहाँ चोरी का सामान बेचता है। अली के खिलाफ विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज हैं।