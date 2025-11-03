'नल चोर' बना लुटेरा... बालकनी तोड़ी, अलमारी फोड़ी; साहिबाबाद पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद पुलिस ने राजेंद्रनगर सेक्टर-5 स्थित एक घर में 28 अक्टूबर की रात हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपी को दिल्ली के सीमापुरी इलाके से गिरफ्तार कर घर से चोरी किए गए 87 हजार रुपये, मूर्तियां और जेवरात बरामद कर लिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह छत पर नल चुराने गया था, लेकिन नल न मिलने पर घर में घुसकर लाखों रुपये चुराकर फरार हो गया। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि सेक्टर-5 निवासी मनीष शर्मा ने चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गिरफ्तार आरोपी अली मोहम्मद मूल रूप से बिहार के सहरसा के मदारपुरा थाना क्षेत्र के खुर्शी का रहने वाला है।

वह फिलहाल दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रह रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वह दीवार फांदता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी तलाश की गई। पूछताछ में अली मोहम्मद ने बताया कि वह खाली प्लॉट से पाइप के जरिए घर की छत पर चढ़कर नल चुराने लगा। जब नल नहीं मिला तो वह सीढ़ियों से नीचे उतर आया।