    गर्मी में ओवरलोड का बहाना... सर्दी में भी बिजली कटौती जारी, गाजियाबाद वाले रात भर परेशान

    By Rahul Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:41 PM (IST)

    साहिबाबाद में गर्मी खत्म होने के बाद भी बिजली कटौती की समस्या बरकरार है। पहले ओवरलोड के कारण कटौती होती थी, लेकिन अब सर्दियों में भी कटौती जारी है। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी समेत कई इलाकों के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं और अधिकारियों से समाधान की मांग कर रहे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि मेंटेनेंस के कारण कटौती हो रही है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा।

    साहिबाबाद में गर्मी खत्म होने के बाद भी बिजली कटौती की समस्या बरकरार है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। पहले, लोगों को चिलचिलाती गर्मी में ओवरलोड के कारण बिजली कटौती से जूझना पड़ता था। अब, सर्दियों की शुरुआत के साथ, लोड लगभग आधा हो गया है। इसके बावजूद, बिजली कटौती से अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग बिजली निगम के अधिकारियों से पूछ रहे हैं: अब जब गर्मी आ गई है, तो हमें बिजली कटौती से कब राहत मिलेगी?

    इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के श्याम सुंदर गुप्ता ने रात में बिजली कटौती की शिकायत की। उन्होंने SDO को फोन करके शिकायत की, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों से पूछा, "अब लोड की समस्या कम हो गई है, तो अभी भी बिजली कटौती से राहत क्यों नहीं मिल रही है?"

    गर्मियों में, जब हमने बिजली कटौती की शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि पावर स्टेशन अपनी क्षमता से दोगुना काम कर रहा है, इसलिए बार-बार बिजली कटौती हो रही है। इसी तरह की समस्याएं कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रही हैं। डिफेंस कॉलोनी, पंचशील और भोपुरा में कृष्णा विहार कुटी में भी ऐसी ही समस्याएं हैं।

    इन तीनों कॉलोनियों में कृष्णा विहार कुटी पावर स्टेशन से बिजली आती है। डिफेंस कॉलोनी के राजकुमार चंदेला का कहना है कि उन्हें भी गर्मियों में ओवरलोड की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें हर दिन फॉल्ट और बिना बताए बिजली कटौती से जूझना पड़ा। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है।

    कभी-कभी उन्हें बिजली कटौती और ट्रिपिंग से जूझना पड़ता है। सर्दियों में भी बिजली कटौती से राहत नहीं मिल रही है।
    -विनय कुमार, निवासी, डिफेंस कॉलोनी।

    मेंटेनेंस या फॉल्ट का हवाला देकर बिजली काट दी जाती है। शिकायत करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलती है। बिजली कटौती का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए।
    -धर्मेंद्र पाल, निवासी, कड़कड़ मॉडल।

    कुछ इलाकों में मेंटेनेंस के काम और फॉल्ट की वजह से बिजली सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। लोगों को बिना रुकावट बिजली मिलेगी।
    -अखिलेश सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, बिजली शहरी वितरण डिवीजन-II।