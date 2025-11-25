गर्मी में ओवरलोड का बहाना... सर्दी में भी बिजली कटौती जारी, गाजियाबाद वाले रात भर परेशान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। पहले, लोगों को चिलचिलाती गर्मी में ओवरलोड के कारण बिजली कटौती से जूझना पड़ता था। अब, सर्दियों की शुरुआत के साथ, लोड लगभग आधा हो गया है। इसके बावजूद, बिजली कटौती से अभी भी कोई राहत नहीं मिल रही है। लोग बिजली निगम के अधिकारियों से पूछ रहे हैं: अब जब गर्मी आ गई है, तो हमें बिजली कटौती से कब राहत मिलेगी?

इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के श्याम सुंदर गुप्ता ने रात में बिजली कटौती की शिकायत की। उन्होंने SDO को फोन करके शिकायत की, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों से पूछा, "अब लोड की समस्या कम हो गई है, तो अभी भी बिजली कटौती से राहत क्यों नहीं मिल रही है?"

गर्मियों में, जब हमने बिजली कटौती की शिकायत की, तो उन्होंने कहा कि पावर स्टेशन अपनी क्षमता से दोगुना काम कर रहा है, इसलिए बार-बार बिजली कटौती हो रही है। इसी तरह की समस्याएं कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रही हैं। डिफेंस कॉलोनी, पंचशील और भोपुरा में कृष्णा विहार कुटी में भी ऐसी ही समस्याएं हैं।

इन तीनों कॉलोनियों में कृष्णा विहार कुटी पावर स्टेशन से बिजली आती है। डिफेंस कॉलोनी के राजकुमार चंदेला का कहना है कि उन्हें भी गर्मियों में ओवरलोड की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें हर दिन फॉल्ट और बिना बताए बिजली कटौती से जूझना पड़ा। स्थिति वैसी ही बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है।