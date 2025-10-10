गाजियाबाद में दुष्कर्म पीड़िता महिला के वीडियो वायरल करने के बाद आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से नाराज महिला द्वारा वीडियो प्रसारित करने के बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने मंगलवार को वीडियो जारी कर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मदाह की चेतावनी दी थी।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं पता चला है कि महिला का पति शालीमार गार्डन थाने का हिस्ट्रीशीटर है और और उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। वह इस मामले में जेल जा चुका है।

शालीमार गार्डन क्षेत्र में रहने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि पति के जेल जाने के बाद उनके दो दोस्तों ने जेल से छुड़ाने व जेल में सुविधा दिलाने का झांसा दिया और चार लाख रुपये ले लिए। आरोपितों ने अपने अाफिस बुलाकर उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद वीडियो बना लिया।

इस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर उनके साथ तीन माह तक शोषण किया। होटल बुलाकर भी उनके साथ दुष्कर्म किया गया। परेशान होकर पति के जेल से आने के बाद उन्हें बताया और आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि 15 दिन बीतने के बाद भी आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया।

महिला ने एक वीडियो जारी करके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला का पति शालीमार गार्डन थाने का हिस्ट्रीशीटर है और गैंगस्टर के मामले में जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी के चार दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बैंक से धोखाधड़ी के मामले में भी वह जेल गया था। महिला ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है वह दोनों भी पति के साथ प्रापर्टी डीलिंग करते थे, लेकिन उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं है।