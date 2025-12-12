साहिबाबाद में केमिकल से कूड़े में लगी आग, 24 घंटे बाद भी बेकाबू रहीं लपटें; स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भोपुरा स्थित इंद्रप्रस्थ काॅलोनी के पास खाली मैदान में बृहस्पतिवार रात कूड़े के ढेर में आग लग गई। कूड़े के ढेर पर पड़े एक पाउडर जैसे केमिकल से आग तेजी से फैली। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू का प्रयास किया, पर विफल रही।

दमकल टीम ने जेसीबी के माध्यम से मिट्टी खोदवाकर केमिकल दबाने का प्रयास भी किया, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 24 घंटे बाद भी आग रुक-रुक कर धधक रही है। बताया गया है कि बृहस्पतिवार रात एक ट्रक चालक यह केमिकल डाल गया था। उसकी तलाश जारी है। वहीं स्थानीय लोगों ने आए दिन ई-वेस्ट जलाने का आरोप लगा प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोगों की समस्या सुनीं व समाधान का आश्वासन दिया।

लोगों का कहना है कि बृहस्पतिवार देर रात एक ट्रक चालक मैदान में पहुंचा व ट्रक से पाउडर से भरे कट्टे मैदान में फेंक दिए। ट्रक चालक को कट्टे फेंकते देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे व ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ट्रक चालक चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद केमिकल से कूड़े में आग लग गई। आग की तीव्रता को देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी।

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया पर आग नहीं बुझी। दमकल विभाग ने जांच की तो पता चला कि कूड़े के ढेर में फैक्ट्री से निकला केमिकल फेंका गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि आग को बुझाने के लिए जेसीबी के माध्यम से मिट्टी खोदवाकर केमिकल को जमीन में दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

दमकल की टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हैं। केमिकल की मात्रा ज्यादा होने से आग बुझाने में देरी हो रही है। मामले में स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक के खिलाफ थाने पर तहरीर दी है। एसएपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह का कहना है कि आरोपित ट्रक चालक की तलाश जारी है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

आए दिन आग लगने को लेकर किया प्रदर्शन स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में आए दिन असमाजिक तत्व ई-वेस्ट जलाते हैं। आग से उठने वाले धुएं व दुर्गंध से उन्हें परेशानी होती है। यहां जीडीए की खाली जमीन है। इसमें बीते कई वर्ष से कूड़ा डाला जा रहा है। इसमें ई-वेस्ट व केमिकल भी शामिल है। रात में मौका देख इसमें आग लगा दी जाती है। इससे निकलने वाले जहरीले धुएं में लोगों का सांस लेना भी दूभर है। इससे बीमारियां होने का भी खतरा है। शुक्रवार सुबह लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। कई घंटे चले प्रदर्शन के दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है। इसका समाधान कराया जाएगा।